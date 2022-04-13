В Госдуме считают вредным введение акциза на сладкие напитки
Москва, 13 апреля, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Худшего момента для введения акциза на безалкогольные напитки с высоким содержанием сахара не придумать. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Инициатива полностью противоречит антикризисным мерам правительства по поддержке бизнеса, у которого и так жизнь не сахар. Введение акцизов приведет к сокращению производства, рабочих мест и росту цен. На это указывает и Минсельхоз, и производители, которые прямо заявили, что весь акциз перенесут в цену товаров, то есть на плечи потребителей», — отметил Миронов.
Минфин решил ввести налог на безалкогольные напитки с содержанием сахара. На 14 апреля намечено совещание с участием производителей.
«Надеюсь, что на этом совещании решат отказаться от этой идеи, которую Минфин муссирует с 2016 года. Худшего момента для ее реализации просто не придумать», — констатировал парламентарий.