Санкт-Петербург, 13 апреля, 2022, 17:44 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который семь раз перевёл деньги террористам, рассказали 13 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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На след преступника правоохранительные органы вышли во время совместной работы с коллегами из УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, при участии МРУ Росфинмоноторинга по СЗФО. Было установлено, что с 22 июня 2015 года по 5 июня 2017 года неизвестный гражданин решил поддержать своего знакомого, исповедующего идеи религиозного экстремизма и терроризма. Он семь раз перевел ему деньги на общую сумму в 59 тыс. рублей, что и было расценено как финансирование террористической деятельность.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности») в отношении неустановленных лиц. А 12 апреля 2022 года сотрудники экономической полиции совместно с сотрудниками регионального УФСБ России задержали 28-летнего неработающего жителя Санкт-Петербурга.

«Задержанный полностью изобличен в совершении данного преступления, — рассказали в полиции. — Злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ».

Меру пресечения задержанному изберёт суд.