Брянск, , 17:37 — REGNUM Календарь обратного отчёта до Дня Победы установили на площади Ленина в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля в пресс-службе городской администрации.

Календарь Победы Телеграм-канал Брянской городской администрации

В областном центре начали украшать улицы к 9 Мая. В скором времени на них появятся праздничные инсталляции, световые элементы, баннеры, перетяжки, тематические плакаты. В преддверии праздника в Брянске пройдут десятки праздничных и памятных мероприятий, выставок и концертов.

«Точный перечень мероприятий, которые пройдут 9 Мая будет известен несколько позже, но однозначно можно сказать, что Брянск – город Воинской Славы – в День Победы непременно отсалютует Героям всех времен: и воинам Великой Отечественной, и тем, кто сражался за страну на полях локальных войн, и тем, кто защищает жиZнь сейчас на Украине», — подчеркнули в мэрии.

Праздничный салют прогремит в День Победы в 22:00 на Кургане Бессмертия.