Брянск, 13 апреля 2022, 17:37 — REGNUM Календарь обратного отчёта до Дня Победы установили на площади Ленина в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля в пресс-службе городской администрации.
В областном центре начали украшать улицы к 9 Мая. В скором времени на них появятся праздничные инсталляции, световые элементы, баннеры, перетяжки, тематические плакаты. В преддверии праздника в Брянске пройдут десятки праздничных и памятных мероприятий, выставок и концертов.
Праздничный салют прогремит в День Победы в 22:00 на Кургане Бессмертия.