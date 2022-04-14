Тегеран, , 07:13 — REGNUM За последний иранский год (март 2021 — март 2022) торговля Ирана с соседними странами выросла на 43 процента, объявил глава таможенной службы. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 12 апреля.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Глава Таможенной администрации Ирана Алиреза Мокаддаси заявил, что в прошлом персидском году торговля Ирана с 15 соседними странами значительно выросла по сравнению с предыдущим годом.

В совокупности деловой обмен Ирана с этими странами составил100 131 000 тонн товаров на сумму 51,875 миллиарда долларов в период с марта 2021 по март 2022 года.

Из этой суммы экспорт составил75 445 000 тонн товаров на сумму 26,29 миллиарда долларов, а импорт —24 686 000 тонн товаров на сумму 25,846 миллиарда долларов. Торговля Ирана с соседями за вышеупомянутый период выросла на 23 процента в весе и на 43 процента в стоимостном выражении по сравнению с предыдущим годом.

Ирак, Турция и ОАЭ являются крупнейшими импортерами иранских товаров, при этом ОАЭ, Турция и Россия возглавляют список источников импорта Ирана.