Тегеран, 14 апреля, 2022, 07:13 — ИА Регнум. За последний иранский год (март 2021 — март 2022) торговля Ирана с соседними странами выросла на 43 процента, объявил глава таможенной службы. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 12 апреля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Глава Таможенной администрации Ирана Алиреза Мокаддаси заявил, что в прошлом персидском году торговля Ирана с 15 соседними странами значительно выросла по сравнению с предыдущим годом.

В совокупности деловой обмен Ирана с этими странами составил100 131 000 тонн товаров на сумму 51,875 миллиарда долларов в период с марта 2021 по март 2022 года.

Из этой суммы экспорт составил75 445 000 тонн товаров на сумму 26,29 миллиарда долларов, а импорт —24 686 000 тонн товаров на сумму 25,846 миллиарда долларов. Торговля Ирана с соседями за вышеупомянутый период выросла на 23 процента в весе и на 43 процента в стоимостном выражении по сравнению с предыдущим годом.

Ирак, Турция и ОАЭ являются крупнейшими импортерами иранских товаров, при этом ОАЭ, Турция и Россия возглавляют список источников импорта Ирана.