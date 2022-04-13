Москва, , 18:43 — REGNUM Американские фильмы «Джон Уик 4» и «Невыносимая тяжесть огромного таланта» компании Lionsgate выбыли из российского кинопроката. Об этом сообщает Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика» 13 апреля.

Киану Ривз в роли Джона Уика 3 Цитата из к/ф «Джон Уик 3». реж Чад Стахелски. 2019. США

Так, релиз четвёртого фильма о Джоне Уике отложен на март 2023 года. Выход «Невыносимой тяжести огромного таланта» с Николасом Кейджем изначально был запланирован на 21 апреля 2022 года, однако теперь перенесён на неопределённый срок.

Ранее компания Lionsgate объявила о решении временно не выпускать свои проекты в России. Поводом для принятия подобного решения стала спецоперация на территории Украины.

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