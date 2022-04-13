Жителя Крыма задержали за фейк о российской армии
Алушта, Крым, 13 апреля, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Житель Алушты задержан за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым.
31-летний житель курортного города подозревается в том, что он наклеил листовку, которая содержала клевету. Мужчину задержали.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий, по месту жительства подозреваемого изъята компьютерная техника, телефоны и листовки запрещенного содержания», — уточнили в полиции.
Материалы полиция передала в следственные органы для принятия процессуального решения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму была задержана пенсионерка, осквернившая могилу погибшего в ходе спецоперации российского военнослужащего.