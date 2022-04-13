Алушта, Крым, 13 апреля, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Житель Алушты задержан за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым.

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31-летний житель курортного города подозревается в том, что он наклеил листовку, которая содержала клевету. Мужчину задержали.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий, по месту жительства подозреваемого изъята компьютерная техника, телефоны и листовки запрещенного содержания», — уточнили в полиции.

Материалы полиция передала в следственные органы для принятия процессуального решения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму была задержана пенсионерка, осквернившая могилу погибшего в ходе спецоперации российского военнослужащего.