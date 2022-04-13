Белград, , 17:59 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич в видеообращении, опубликованном 13 апреля, напомнил своему черногорскому коллеге Мило Джукановичу и премьер-министру сепаратистского Косово Альбину Курти, что у них есть серьезные вопросы, которые нужно решить, такие, как криминал, коррупция и экономика, и поэтому лучше бы им «оставить Сербию в покое».

Александр Вучич Predsednik.rs

«За последние полгода усилилась кампания против Сербии, которую ведут некоторые влиятельные страны, а также часть наших соседей, которые всегда считают, что сербские неудачи являются их успехом. Ведущие роли в этой кампании оголтелой ненависти к Сербии принадлежат Альбину Курти и Мило Джукановичу», — отметил Вучич в видеообращении, опубликованном на официальном сайте президента Сербии.

Вучич отметил, что Джуканович и Курти пользуются открытой ложью для того, чтобы представить себя в роли жертвы, а Сербию в роли агрессора. Так, по словам сербского лидера, они воспользовались закупкой китайской системы ПВО ФК-3, предназначенной для обороны, для того, чтобы «рассказать всему миру о том, что Сербия союзница Китая и России».

«Они пытаются представить нас как того, кто угрожает миру в регионе, несмотря на то, что мы окружены территорией стран НАТО. Как мы угрожаем другим странам нашим оборонительным вооружением, они и сами не могут объяснить», — сказал Вучич.

Напомним, что 12 апреля президент Черногории Мило Джуканович заявил, что Черногория обеспокоена закупкой вооружений со стороны Сербии. Ранее агентство АР сообщило о том, что Китай поставил Сербии зенитно-ракетный комплекс HQ-22. Закупку этого комплекса сербская сторона оговорила с китайскими партнерами еще в 2019 году.