Москва, , 17:30 — REGNUM Всё новые пакеты санкций Запада против Москвы уже не сильно меняют существующий масштаб ограничений в отношении российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявил экономист Сергей Хестанов.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению эксперта, число «пакетов санкций» будет продолжать расти, однако свои экономические возможности Запад в этом плане уже исчерпал. Поэтому новые серьезные ограничения будут больно бить не только по России, но и по странам Евросоюза.

«Забавно, число пакетов растет, но в общем-то, по мере введения каждого нового пакета, возможности для дальнейшего ужесточения снижаются. Мне кажется, номера пакетов будет расти, а реальное воздействие этих санкций стабилизируется и не будет ни расти, ни падать», — сказал Хестанов.

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