Москва, 13 апреля, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Всё новые пакеты санкций Запада против Москвы уже не сильно меняют существующий масштаб ограничений в отношении российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявил экономист Сергей Хестанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По мнению эксперта, число «пакетов санкций» будет продолжать расти, однако свои экономические возможности Запад в этом плане уже исчерпал. Поэтому новые серьезные ограничения будут больно бить не только по России, но и по странам Евросоюза.

«Забавно, число пакетов растет, но в общем-то, по мере введения каждого нового пакета, возможности для дальнейшего ужесточения снижаются. Мне кажется, номера пакетов будет расти, а реальное воздействие этих санкций стабилизируется и не будет ни расти, ни падать», — сказал Хестанов.