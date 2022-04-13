Москва, 13 апреля, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Перевод потоков энергоносителей из Европы в Азию окажет разрушительное действие на экономику ЕС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

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«За последние 20 лет доля внешней торговли в ВВП России снизилась более чем на треть с 71% в 2000 году до 46% в 2020 году, – сказал Ильинский. — В это же время доля внешней торговли, например, для германской экономики оставалась более 80%. Перевод потоков энергоносителей из Европы в Азию окажет разрушительное действие на экономику ЕС. В свою очередь, развитие международной торговли между Россией и Китаем будет мощным стимулом дальнейшей дедолларизации мировой экономики и создания региональных валютных систем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский рассказал, как санкционная политика Запада скажется на развитии российско-китайских отношений.