Техас, США, , 17:40 — REGNUM По меньшей мере 23 человека пострадали в результате торнадо в одном из центральных городов американского штата Техас, сообщает 13 апреля Reuters.

Торнадо skeeze

Торнадо нанес значительный ущерб зданиям города Саладо в округе Белл, выкорчевал из земли деревья и повалил линии электропередачи, рассказал судья округа Дэвид Блэкберн во время пресс-конференции.

Из числа пострадавших 12 человек были доставлены в больницу. В данный момент службы спасения продолжают посик пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жертвами торнадо в американском штате Айова стали шесть человек, в том числе двое детей.

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