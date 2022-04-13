В результате торнадо в Техасе пострадали 23 человека
Техас, США, 13 апреля, 2022, 17:40 — ИА Регнум. По меньшей мере 23 человека пострадали в результате торнадо в одном из центральных городов американского штата Техас, сообщает 13 апреля Reuters.
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Торнадо
Торнадо нанес значительный ущерб зданиям города Саладо в округе Белл, выкорчевал из земли деревья и повалил линии электропередачи, рассказал судья округа Дэвид Блэкберн во время пресс-конференции.
Из числа пострадавших 12 человек были доставлены в больницу. В данный момент службы спасения продолжают посик пострадавших.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее жертвами торнадо в американском штате Айова стали шесть человек, в том числе двое детей.