Манчестер, Великобритания, , 17:28 — REGNUM Как сообщает издание The Athletic, руководство «Манчестер Юнайтед» достигло устного соглашения с 52-летним нидерландским специалистом Эриком тен Хагом, возглавляющим амстердамский «Аякс».

По информации источника, стороны согласовали условия четырехлетнего контракта, рассчитанного до конца сезона 2025/26.

Официальный заявлений о подписании соглашения не будет сделано до 17 апреля, когда «Аякс» в финале Кубка Нидерландов 2021/22 сыграет с ПСВ.

После 31-го сыгранного тура «Манчестер Юнайтед», одержав четырнадцать побед и набрав 51 очко, занимает седьмое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. Ранее сообщалось, что Ральф Рангник стал худшим тренером «красных дьяволов» в истории АПЛ по проценту одержанных побед.