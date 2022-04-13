Санкт-Петербург, , 17:38 — REGNUM В аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» появятся востребованные у туристов чартерные рейсы из Казани. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе госкомитета по туризму Республики Татарстан и туроператора FUN& SUN.

Аэропорт «Пулково» Дарья Драй © ИА REGNUM

Увеличение количества чартерных рейсов в Петербурге связано с весенне-летним сезоном. Так, при поддержке Ростуризма и властей Татарии будет запущена двусторонняя программа полётов между Северной столицей и Казанью. Первый рейс состоится уже 29 апреля, затем 3 и 6 мая.

В рамках туристических программы жители Татарии смогут познакомиться с достопримечательностями Петербурга. С помощью обратных рейсов петербуржцы смогут увидеть интересные места Казани.

Кроме того, с 12 июня из Петербург будут следовать чартерные рейсы на Алтай. Жители города смогут отправиться в Горно-Алтайск. По этой программе самолёты будут летать месяц, до 17 июля.

Напомним, что в «Пулково» также запустили ещё один рейс, следующий в Стамбул. Увеличилась и частота рейсов в Анталию, они стали ежедневными с 1 апреля.

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