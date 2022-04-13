Тамбов, 13 апреля, 2022, 17:27 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы 16 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

13 апреля выявлен 141 новых случаев заражения коронавирусом – на шесть меньше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 113 тыс. 588 случаев заражения.

После выздоровления выписан 108 тыс. 481 пациент, в том числе 45 – за последние сутки.

За весь период скончались 2360 человек. Подтвержден один новый летальный случай.