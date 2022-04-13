Москва, , 17:19 — REGNUM Темпы роста китайского экспорта в РФ более чем в два раза превышают темпы роста китайского экспорта в целом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Российско-китайская международная торговля выросла за первые три месяца 2022 года на 28,7% в годовом исчислении и достигла рекордного уровня 38,17 млрд долларов, — сказал он. — Если за указанный период импорт китайских товаров и услуг в Россию вырос на 25,9%, то величина мирового китайского экспорта увеличилась на 15,5%. Другими словами, темпы роста китайского экспорта в РФ превышают более чем в два раза темпы роста китайского экспорта в целом. Это убедительно показывает, что КНР рассматривает Россию как важнейшего торгового партнера».

По его словам, в этих условиях особенно приятно, что Россия начиная с 2017 года имеет положительное торговое сальдо с Китаем, а за январь–март 2022 года импорт российских товаров в КНР больше импорта китайских товаров в Россию на 5,29 млрд долларов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт заявил, что Китаю выгодно рассматривать Россию как освободившийся и недостаточно освоенный рынок, из которого ушел ряд крупных конкурентов.

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