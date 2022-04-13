Белгород, , 17:23 — REGNUM Более девяти тысяч беженцев с Украины и из Донбасса находятся сейчас на территории Белгородской области. Такие данные на встрече вынужденных переселенцев с главой СК Александром Бастрыкиным 13 апреля привёл руководитель СУ СК России по Белгородской области Станислав Захаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Беженцы с Украины на приёме у главы СК РФ https://belgorod.sledcom.ru

Приём прошёл в режиме видеоконференции. Все прибывшие жители ДНР и ЛНР (их около 1,7 тысячи человек) допрошены, большинство из них признаны потерпевшими, показания беженцев зафиксированы и приобщены к уголовным делам. На встрече с главой СК России группа вынужденных переселенцев озвучила вопросы, волнующих всех беженцев – восстановление документов, трудоустройство и учёба.

«Сейчас мы все должны действовать слаженно и быстро, потому что мы – единый народ. Люди восемь лет прожили в военных условиях, многие сидели неделями в подвалах. Некоторые вообще чудом остались живы. И наша общая задача – помочь им во всем в ускоренном режиме», — подчеркнул Александр Бастрыкин.

Вопросы оказания всесторонней помощи беженцам поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.