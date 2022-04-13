Москва, 13 апреля, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Оснований на то, что инфляция в РФ к 2024 году достигнет 4%, очень мало. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявил профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Алим Фиапшев. Так он прокомментировал соответствующие надежды Банка России.

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По его словам, в настоящее время на ценовую ситуацию в России влияет множество факторов, действие которых почти наверняка будет усиливаться в течение года. Поэтому, как полагает профессор, оснований надеяться на то, что к 2024 году инфляция в РФ достигнет целевых показателей немного.

«Одним из них, если продолжатся нынешние тенденции, может стать существенное сужение спроса при сохранении жесткой монетарной политики, — сказал Фиапшев. — Но сокращение спроса в этом случае наверняка будет компенсировано государственной поддержкой как граждан, так и бизнеса, предоставляемой по бюджетному каналу. Учитывая эту возможность, а также ситуацию в экономике и внешние обстоятельства, трудно предположить, что к 2024 году инфляция в РФ достигнет целевых показателей».

В связи с этим профессор обратил внимание, что и в предшествующие годы, когда устанавливался ценовой таргет, он далеко не всегда достигался. Этому препятствовали и внутренние обстоятельства, и санкции, которые периодически накладывались на РФ после 2014 года. При этом и размер, и потенциал тех ограничений несоизмерим с теми, что были введены в начале весны 2022 года.

«В основе российской инфляции лежит целый клубок противоречий, обстоятельств различной природы и происхождения. Накладываясь друг на друга и резонируя, они усугубляют ценовую ситуацию и пока не дают оснований надеяться на то, что она придет в норму», — сказал Фиапшев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что инфляция в РФ в 2022 году может вырасти до 20%.