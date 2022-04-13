Барселона, Испания, , 17:16 — REGNUM Как сообщает испанское издание El Nacional, 22-летний испанский атакующий полузащитник каталонской «Барселоны» Рики Пуч может продолжить сменить клубную прописку в ближайшее летнее трансферное окно.

«Вильярреал» Андрей Пронин © ИА REGNUM

По информации источника, в подписании Пуча, которого профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает испанского полузащитника в 9 миллионов евро. Текущее соглашение Пуча с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Рики Пуч принял участие в четырнадцати матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Осасуны». Суммарно на поле футболист провел 382 минуты.