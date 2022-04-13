Калуга, , 17:24 — REGNUM Более тысячи калужан оказали поддержку жителям Луганской и Донецкой республик. Помогали и взрослые, и дети. Со дня открытия в Калуге пункта сбора гуманитарной помощи, организованного калужским отделением Российского Красного Креста, собрано около 30 тонн продуктов питания и необходимых средств. Об этом 13 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на городского голову Калуги Дмитрия Денисова.

Со дня открытия в Калуге пункта сбора гуманитарной помощи собрано около 30 тонн продуктов питания и необходимых средств Страницы Дмитрия Денисова «ВКонтакте»

«20 тонн гуманитарного груза уже отправлено на Донбасс. Ещё около 7 тонн передано в пункты временного размещения людей в Калужской области. Благодаря неравнодушным жителям Калуги и области для двух таких калужских пунктов была закуплена бытовая техника. Всего за последний месяц на счёт Красного Креста поступило более 1.4 миллиона рублей. Помочь может каждый. Своих не бросаем!», — отметил в социальных сетях Дмитрий Денисов.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Калужской области подготовили к отправке в Донецкую народную республику около 10 тонн продовольственных товаров. Среди них – макаронные изделия, крупы, мясные и рыбные консервы, сахар, мука, растительное масло и другие продукты питания.

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