Калуга, 13 апреля 2022, 17:24 — REGNUM Более тысячи калужан оказали поддержку жителям Луганской и Донецкой республик. Помогали и взрослые, и дети. Со дня открытия в Калуге пункта сбора гуманитарной помощи, организованного калужским отделением Российского Красного Креста, собрано около 30 тонн продуктов питания и необходимых средств. Об этом 13 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на городского голову Калуги Дмитрия Денисова.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Калужской области подготовили к отправке в Донецкую народную республику около 10 тонн продовольственных товаров. Среди них – макаронные изделия, крупы, мясные и рыбные консервы, сахар, мука, растительное масло и другие продукты питания.
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