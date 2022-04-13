Москва, 13 апреля 2022, 17:15 — REGNUM Школу в поселке Воскресенское Новомосковского административного округа достроют к концу 2022 года, а в строй введут в первом квартале 2023 года. Об этом заявил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, сообщает 13 апреля корреспондент ИА REGNUM.
Жидкин добавил, что в целом в ТиНАО введено 69 детских садов и 31 школа, а с начала 2022 года уже четыре, два из которых заселили, а двв примут маленьких постояльцев в ближайшее время. В планах на 2022 год строительство 29 объектов образования. Кроме того, не снижаются темпы строительства, второй год к ряду сдаются по 27 учреждений образования, тогда как в прошлое восьмилетие город строил по 10 в год.