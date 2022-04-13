Москва, 13 апреля, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Школу в поселке Воскресенское Новомосковского административного округа достроют к концу 2022 года, а в строй введут в первом квартале 2023 года. Об этом заявил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, сообщает 13 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

«Там был тяжелый подрядчик, он обанкротился. Мы расторгали контракт, расторгали тяжело, но слава богу расстались и теперь отыгрывается новый аукцион. Работы на объекте уже ведутся, и я надеюсь, что до конца года мы его достроим», — объяснил руководитель департамента.

Жидкин добавил, что в целом в ТиНАО введено 69 детских садов и 31 школа, а с начала 2022 года уже четыре, два из которых заселили, а двв примут маленьких постояльцев в ближайшее время. В планах на 2022 год строительство 29 объектов образования. Кроме того, не снижаются темпы строительства, второй год к ряду сдаются по 27 учреждений образования, тогда как в прошлое восьмилетие город строил по 10 в год.