Ханты-Мансийск, 13 апреля, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Беспилотники станут почтальонами в отдалённых районах Югры. Об этом сообщает «Открытый регион — Югра».

myopenugra. ru Беспилотный почтальон

Такие беспилотники-почтальоны в качестве эксперимента появятся в Югре, на Ямале, в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. Они позволят круглый год доставлять почтовые отправления в удаленные населённые пункты, что повысит качество доставки, сократит её сроки и стоимость, а также создаст новые высокотехнологичные рабочие места.

На данный момент в труднодоступные места посылки и другие почтовые отправления доставляются вертолетами, а это довольно дорого обходится.

В Югре уже составлен перечень маршрутов в Березовском, Ханты-Мансийском и Октябрьском районах, где необходим подобный сервис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале впервые протестировали беспилотную доставку грузов «Почты россии» ещё в ноябре 2021 года.