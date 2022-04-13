Петрозаводск, , 17:19 — REGNUM В Республике Карелия полностью привились от коронавируса к настоящему времени 72,3% от числа взрослых, подлежащих вакцинации, из расчёта необходимой иммунизации 80% взрослого населения. Об этом сообщил 13 апреля министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Вакцина Permkrai.ru

По его словам, с начала вакцинации в Карелии первым компонентом вакцины привились 290 554 человека, что составляет 60% от общего числа проживающих в республике взрослых и 75% — от числа граждан, подлежащих вакцинации.

«Полностью привились 280 005 человек, что составляет 57,8% от общего числа взрослых и 72,3% от числа взрослых, подлежащих вакцинации (из расчёта иммунизации 80% взрослого населения). Повторно вакцинированы 98 588 жителей республики», — отметил он.

Кроме того, вакцинацию проходят и подростки в возрасте от 14 до 18 лет, всего в республике от ковида привилось 353 ребенка.

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