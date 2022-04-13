Москва, , 17:03 — REGNUM Концертный директор группы «ВИА Гра» высказался относительно информации о роспуске коллектива. Об этом 13 апреля пишет Super в своём телеграм-канале.

Группа «ВИА Гра» (сс) Кузнецов Михаил

Представитель «ВИА Гры» опроверг слухи о закрытии группы. «Не путайте юридическое лицо и бренд. У нас уже как год идет реорганизация всех юридических лиц. Сама группа не закрывается», — заявил он.

Напомним, что 13 апреля 2022 года ряд российских СМИ сообщил о роспуске группы. Причиной закрытия якобы стала ликвидация ООО «Группа «ВИА Гра».

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