Москва, 13 апреля, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Концертный директор группы «ВИА Гра» высказался относительно информации о роспуске коллектива. Об этом 13 апреля пишет Super в своём телеграм-канале.

(сс) Кузнецов Михаил Группа «ВИА Гра»

Представитель «ВИА Гры» опроверг слухи о закрытии группы. «Не путайте юридическое лицо и бренд. У нас уже как год идет реорганизация всех юридических лиц. Сама группа не закрывается», — заявил он.

Напомним, что 13 апреля 2022 года ряд российских СМИ сообщил о роспуске группы. Причиной закрытия якобы стала ликвидация ООО «Группа «ВИА Гра».