Благоевград, , 17:05 — REGNUM Окружной суд болгарского города Благоевград перенес рассмотрение дела об экстрадиции на родину бывшей министра туризма Румынии Елены Удря, которую Бухарест обвинил в коррупции и присвоении государственных средств. Об этом 13 апреля сообщает софийская газета «24 часа».

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Отмечается, что болгарский судья сделал запрос в Румынию относительно условий предполагаемого содержания Удри в румынской колонии. Накануне экс-министр заявила о существовании реальной угрозы ее жизни: «Если меня выдадут Бухаресту, я могу погибнуть в тюрьме».

Напомним, Удря была задержана 7 апреля представителями пограничной службы Болгарии при попытке незаконно пересечь болгарско-греческую границу.

А перед этим Высший кассационный суд Румынии приговорил ее к шести годам лишения свободы по обвинению о коррупции и взяточничестве. Ей инкриминировали «отмывание» более восьми миллионов леев ($1,7 млн), выделенных Бухарестом на проведение массового спортивного мероприятия.

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