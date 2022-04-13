Благоевград, Болгария, 13 апреля, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Окружной суд болгарского города Благоевград перенес рассмотрение дела об экстрадиции на родину бывшего министра туризма Румынии Елены Удри, которую Бухарест обвинил в коррупции и присвоении государственных средств. Об этом 13 апреля сообщает софийская газета «24 часа».

Pixabay.com Под арестом

Отмечается, что болгарский судья сделал запрос в Румынию относительно условий предполагаемого содержания Удри в румынской колонии. Накануне экс-министр заявила о существовании реальной угрозы ее жизни: «Если меня выдадут Бухаресту, я могу погибнуть в тюрьме».

Напомним, Удря была задержана 7 апреля представителями пограничной службы Болгарии при попытке незаконно пересечь болгарско-греческую границу.

А перед этим Высший кассационный суд Румынии приговорил ее к шести годам лишения свободы по обвинению о коррупции и взяточничестве. Ей инкриминировали «отмывание» более восьми миллионов леев ($1,7 млн), выделенных Бухарестом на проведение массового спортивного мероприятия.