Париж, 13 апреля, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Лидер французской правой партии Марин Ле Пен пообещала пересмотреть принципы отношений страны с Североатлантическим альянсом в случае своей победы на президентских выборах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Марин Ле Пен

Об этом она заявила 13 апреля в ходе пресс-конференции по внешнеполитической программе.

«Если меня изберут президентом, я выйду из объединенного командования НАТО, но не откажусь от пятой статьи о взаимной защите», — сказала Ле Пен.

По её словам, французские войска не должны передаваться под командование ни объединенного командования НАТО, ни возможного в будущем единого европейского командования.

Ле Пен подчеркнула, что Франция не должна подчиняться какому-то из американских протекторатов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого тура президентских выборов во Франции, который прошел 10 апреля, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, а Марин Ле Пен — 23,15%. Второй тур выборов назначен на 24 апреля.