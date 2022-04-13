Астрахань, 13 апреля, 2022, 17:01 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 25 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

13 апреля выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом – на шесть меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 115 тыс. 458 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 111 тыс. 527 человек выписаны после курса лечения, в том числе 190 – за последние сутки.

За весь период скончались 2975 человек. Подтвержден один новый летальный случай.