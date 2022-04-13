Волгоград, , 17:03 — REGNUM Карантин по бруцеллёзу введён на территориях сельских поселений в Николаевском и Палласовском районах Волгоградской области. Соответствующие приказы регионального комитета ветеринарии опубликованы 13 апреля.

Корова

Очаги опасного заболевания выявили в Барановском и Революционном сельских поселениях. Так, в николаевском хуторе Красный Мелиоратор инфекцию выявили в 14 личных подсобных хозяйствах, в палассовском хуторе Прудентов – у животных на территории 11 частных домовладений.

Карантинные мероприятия по бруцеллёзу установлены на период до убоя последнего больного животного и его приплода.

В сельских поселениях запрещён ввоз и вывоз животных, кормов, молока, а также сельскохозяйственные ярмарки.