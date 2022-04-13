Ульяновск, 13 апреля, 2022, 16:57 — ИА Регнум. В Ульяновске задержан подозреваемый в незаконном хранении наркотиков. Он выращивал в домашних условиях наркосодержащее растение, сообщает УМВД по Ульяновской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В лаборатории

Под уголовное преследование попал 25-летний житель Засвияжского района города Ульяновска. Предварительно полиция установила, что он купил через интернет семена селекционного наркосодержащего растения для последующего выращивания дома.

Полицейскими изъято около 30 грамм наркотического средства, готового к употреблению, а также 130 грамм различных частей растения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, изготовление, переработка наркотических средств»).

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года в Ульяновске вступил в силу приговор в отношении членов преступной группы, которых уличили в попытке организовать торговлю наркотиками на территории трёх регионов.

Подробнее: Семерых ульяновцев осудили за попытку сбыта наркотиков в трёх регионах