Лос-Анджелес, США, 13 апреля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Сэм Асгари, жених певицы Бритни Спирс, рассказал, что они с артисткой долго ждали общих детей. Об этом 13 апреля пишет E! News.

Скриншот с YouTube Бритни Спирс

По словам Асгари, желание завести ребёнка у него и его невесты появились давно. «Если честно, это (беременность Спирс — ИА REGNUM) должно было произойти три года назад. Когда вы находитесь в отношениях с кем-то, в кого вы действительно влюблены, вы хотите создать семью, и поэтому я хотел это сделать», — признался жених певицы.

Напоминаем, что 11 апреля 2022 года Бритни Спирс публично заявила о том, что беременна третьим ребёнком. Она давно хотела вновь стать матерью, однако находилась под опекой отца, который не разрешал ей заводить семью.