Сливен, , 16:56 — REGNUM В городе Сливен на юго-востоке Болгарии во время движения по оживленному бульвару загорелся пассажирский автобус. Об этом 13 апреля сообщает софийская газета «Факты».

Пожар в автобусе под Петербургом (цитата группы «ДТП и ЧП") Https://vk.com/spb_today

По предварительной информации, инцидент произошел в час пик на центральном городском маршруте. При этом в салоне транспортного средства пассажиров не было.

Пожар был потушен прибывшим по срочному вызову экипажем профессиональных огнеборцев. Сам автобус восстановлению не подлежит. Ведется расследование обстоятельств происшествия.

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