Сливен, 13 апреля 2022, 16:56 — REGNUM В городе Сливен на юго-востоке Болгарии во время движения по оживленному бульвару загорелся пассажирский автобус. Об этом 13 апреля сообщает софийская газета «Факты».
По предварительной информации, инцидент произошел в час пик на центральном городском маршруте. При этом в салоне транспортного средства пассажиров не было.
Пожар был потушен прибывшим по срочному вызову экипажем профессиональных огнеборцев. Сам автобус восстановлению не подлежит. Ведется расследование обстоятельств происшествия.
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