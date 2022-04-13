Болгария, 13 апреля, 2022, 16:56 — ИА Регнум. В городе Сливен на юго-востоке Болгарии во время движения по оживленному бульвару загорелся пассажирский автобус. Об этом 13 апреля сообщает софийская газета «Факты».

Https://vk.com/spb_today Пожар в автобусе под Петербургом (цитата группы «ДТП и ЧП")

По предварительной информации, инцидент произошел в час пик на центральном городском маршруте. При этом в салоне транспортного средства пассажиров не было.

Пожар был потушен прибывшим по срочному вызову экипажем профессиональных огнеборцев. Сам автобус восстановлению не подлежит. Ведется расследование обстоятельств происшествия.