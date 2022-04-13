Ульяновск, 13 апреля, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В Ульяновском художественном музее, который является одним из старейших в Поволжье, проведут противоаварийные работы. Об этом сообщает на странице «ВКонтакте» региональное министерство искусства и культурной политики.

Марина Каширская ИА REGNUM Ремонт

В ведомстве по итогам оперативного совещания в правительстве отмечают, что ремонт организуют из-за «угрозы обрушения перекрытий в отдельных помещениях».

По словам министра искусства Евгении Сидоровой, планируется отремонтировать четыре помещения на втором этаже музея: речь идёт о выставочных залах и фондах. В частности, заменят балки перекрытий, окна, изношенные системы электроснабжения и теплоснабжения.

На время противоаварийных работ экспонаты перенесут в другие помещения, а сотрудники продолжат работать в открытых для посещения залах и филиалах учреждения.

В фондах ульяновского музея хранятся коллекции русской западноевропейской живописи, скульптуры и графики XVI–XX веков. В минкультуры отмечают, что он является одним из старейших в Поволжье.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году начались масштабные ремонтные работы в Ленинском мемориале, которые планируется завершить в 2022 году.

Подробнее: На Ленинский мемориал в Ульяновске выделят еще 2,3 млрд рублей