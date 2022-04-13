Вашингтон, 13 апреля, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Названа дата премьеры новой пластинки американского рэпера Post Malone (Остин Ричард Пост). Об этом 13 апреля пишет издание Billboard.

Скриншот YouTube Post Malone

Так, новый проект артиста под названием Twelve Carat Toothache увидит свет в мае 2022 года. Предстоящая пластинка станет четвёртым полноформатным релизом для Post Malone.

Напомним, что Post Malone начал музыкальную деятельность в 2013 году. Первая слава пришла к рэперу после публикации хита White Iverson в феврале 2015 года.