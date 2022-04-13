София, , 16:40 — REGNUM Правительство Болгарии одобрило положение о выделении 1,5 млн левов ($830 тыс.) для проведения масштабных тестов донорской крови на наличие инфекции. Об этом 13 апреля передаёт БНР.

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Согласно официальной информации, соответствующая программа осуществляется в рамках Национального проекта поддержки системы здравоохранения.

Целью одного из этапов проекта является сбор и обобщение информации о донорах в Болгарии, а также выявление в базах крови аналогов, зараженных гепатитом В и С, а также вирусом иммунодефицита человека.

Как ожидается, до конца нынешнего года эксперты проанализируют более 40 тысяч указанных образцов.