Курск, 13 апреля 2022, 16:40 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы 34 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
13 апреля выявлено 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией – на восемь меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 115 тыс. 443 заражённых коронавирусом.
Выписаны после выздоровления 108 тыс. 690 пациентов, в том числе 204 – за последние сутки.
Всего скончались 2419 человек. Подтверждено три новых летальных случая.