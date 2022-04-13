Курск, 13 апреля, 2022, 16:40 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 34 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

13 апреля выявлено 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией – на восемь меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 115 тыс. 443 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 108 тыс. 690 пациентов, в том числе 204 – за последние сутки.

Всего скончались 2419 человек. Подтверждено три новых летальных случая.