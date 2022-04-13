Подгорица, 13 апреля, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Средний мартовский счет за электроэнергию для домохозяйств в Черногории составляет 37,13 евро, сообщает Elektroprivreda (EPCG).

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

«Домохозяйства в Жабляке зафиксировали самое низкое среднее потребление в размере 17,61 евро, а самое высокое в марте было в Тивате, где домохозяйства потребляли в среднем 47,43 евро за электроэнергию», — говорится в заявлении.

EPCG заявила, что целых 59,4 процента домохозяйств получат счет на сумму до 30 евро, от 30 до 50 евро — 15,8 процента потребителей, от 50 до 100 евро — 18,4 процента клиентов, а траты свыше 100 евро у 6,4 процента абонентов.