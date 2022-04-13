Берлин, 13 апреля, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Федеральная прокуратура Германии официально обвинила гражданина Турции в шпионаже и нарушении закона об оружии, сообщает 13 апреля пресс-служба ведомства.

Шпион

В распространенном коммюнике указано, что «не позднее августа 2018 года Али Д., будучи сторонником националистических идей, начал собирать в Германии информацию о членах и сторонниках «Рабочей партии Курдистана» (РПК) и движения исламского проповедника Гюлена для передачи её турецким спецслужбам».

«Впоследствии Али Д. направил спецслужбам Турции информацию о трёх гражданах ФРГ, считая одного из них членом РПК и двух сторонниками движения Гюлена«, — отмечает прокуратура Германии.

Кроме того, обвиняемый обучался на стрельбищах в Германии, где ему удалось завербовать в осведомители человека, у которого он приобрел боеприпасы в сентябре 2021 года.

Предварительное расследование в отношении Али Д. проводилось Федеральной прокуратурой с 29 сентября 2021 года.