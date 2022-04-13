Элиста, 13 апреля, 2022, 16:37 — ИА Регнум. В Калмыкии начало очередной волны коронавируса ожидается в середине мая. Это связано со снижением темпов вакцинации и, как следствие, снижением коллективного иммунитета до 40%.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В середине мая, после праздничных каникул, в Калмыкии прогнозируется новая волна коронавирусной инфекции, и из-за низкого уровня иммунитета возможен существенный подъём заболеваемости», — цитирует ТАСС первого заместителя министра здравоохранения Калмыкии Булата Сараева.

ИА REGNUM отмечает, что с начала пандемии в Калмыкии подтверждено 50 653 случая заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 49 294 пациента. Жертвами COVID-19 стали 835 человек.