Вашингтон, , 16:44 — REGNUM Представлен 10-минутный фрагмент фильма «Бэтмен» режиссёра Мэтта Ривза («Монстро»). Об этом пишет издание «Афиша Daily» 13 апреля.

Кадр из «Бэтмена» Скриншот YouTube

В опубликованном ролике изображено путешествие супергероя (Роберт Паттинсон) по Готэму, а также убийство антагонистом Загадочником (Пол Дано) жертвы во время Хэллоуина. Ожидается, что релиз картины на стриминговых сервисах состоится уже 18 апреля 2022 года.

Напомним, что «Бэтмен» появился в прокате большинства стран мира 4 марта 2022 года. В России выход кинокомикса был отложен на неопределённый срок.

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