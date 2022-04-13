Вашингтон, 13 апреля, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Представлен 10-минутный фрагмент фильма «Бэтмен» режиссёра Мэтта Ривза («Монстро»). Об этом пишет издание «Афиша Daily» 13 апреля.

Скриншот YouTube Кадр из «Бэтмена»

В опубликованном ролике изображено путешествие супергероя (Роберт Паттинсон) по Готэму, а также убийство антагонистом Загадочником (Пол Дано) жертвы во время Хэллоуина. Ожидается, что релиз картины на стриминговых сервисах состоится уже 18 апреля 2022 года.

Напомним, что «Бэтмен» появился в прокате большинства стран мира 4 марта 2022 года. В России выход кинокомикса был отложен на неопределённый срок.