Москва, , 16:31 — REGNUM Объём внешнего долга России по состоянию на 1 апреля составил $453,5 млрд. Такую оценку приводит 13 апреля пресс-служба Банка России.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

На 1 января внешний долг страны составлял $480 млрд. Таким образом, за I квартал 2022 года его объём снизился на $26,5 млрд, или на 5,5%.

В комментарии регулятора отмечается, что «на динамику показателя повлияло главным образом сокращение иностранной задолженности прочих секторов».

Согласно представленным данным, в общей структуре внешнего долга на начало апреля $86,08 млрд приходилось на задолженность органов государственного управления и Центрального банка, $367,42 млрд — на задолженность частного сектора (банки и прочие секторы).