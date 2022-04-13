София, , 16:28 — REGNUM Правительство Болгарии объявило о выделении 10 млн левов ($5,5 млн) на реализацию масштабного благоустройства студенческих общежитий. Об этом 13 апреля пишет софийская газета «Факты».

У входа в общежитие Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979

Предполагается, что часть соответствующих средств пойдет на капитальный ремонт помещений, включая комнаты, коридоры и общие кухни, а также хозяйственные постройки. Помимо прочего, десятки тысяч долларов будут использованы на субсидии за высокие тарифы на электроэнергию в общежитиях.

«Подобные меры призваны в значительной мере повысить качество высшего образования и стимулировать интерес студентов к учебе», – говорится в документе болгарского правительства. Предполагается, что первые средства на указанные счета поступят уже в мае нынешнего года.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Болгарии выделило $3,3 млн детским садам и школам страны