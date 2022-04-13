Правительство Болгарии выделило $5,5 млн на ремонт студенческих общежитий
София, 13 апреля, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Правительство Болгарии объявило о выделении 10 млн левов ($5,5 млн) на реализацию масштабного благоустройства студенческих общежитий. Об этом 13 апреля пишет софийская газета «Факты».
Предполагается, что часть соответствующих средств пойдет на капитальный ремонт помещений, включая комнаты, коридоры и общие кухни, а также хозяйственные постройки. Помимо прочего, десятки тысяч долларов будут использованы на субсидии за высокие тарифы на электроэнергию в общежитиях.
«Подобные меры призваны в значительной мере повысить качество высшего образования и стимулировать интерес студентов к учебе», – говорится в документе болгарского правительства. Предполагается, что первые средства на указанные счета поступят уже в мае нынешнего года.