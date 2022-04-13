Ростов-на-Дону, , 16:25 — REGNUM В Ростовской области банда сотрудников ГИБДД задержана за взятки, которые получали от водителей за фиктивные нарушения Правил дорожного движения. Об этом 13 апреля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передаёт ИА REGNUM.

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Должностные лица Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД № 1 (с дислокацией в городе Аксай) подозреваются в регулярном получении взяток, сопряжённых с вымогательством. Более десяти полицейских при пособничестве гражданских лиц, в том числе бывших сотрудников батальона, вводили водителей в заблуждение о якобы совершенных правонарушениях.

По словам Ирины Волк, в ходе несения службы на участке трассы М-4 «Дон» соучастники фотографировали проезжающие транзитом автомобили, а затем, используя фотошоп, создавали фиктивные доказательства нарушений водителями Правил дорожного движения. Изображения передавались инспекторам ДПС, находящимся на расстоянии нескольких километров по пути следования автомашин. Те останавливали транспорт и сообщали водителям о совершении административных правонарушений, а иногда даже уголовных преступлений.

«Под давлением сфабрикованных доказательств водители передавали злоумышленникам денежные средства, сумма которых варьировалась от 5 тысяч до 500 тысяч рублей», — уточнила Волк.

Сотрудники ГУСБ МВД России продолжают работу по выявлению и пресечению коррупционных преступлений в Ростовской области.

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